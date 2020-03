"Ida S." ist 26. Sie spürt und sieht schon seit langem, dass in ihrem Bauch etwas vor sich geht, dass dieser immer größer wird. Doch Ida S. verdrängt das, sie hat jegliche Kontrolle über die Zeit verloren. Was ist schon ein wachsender Bauch gegen das Gefühl, alles schaffen zu können, aktiv und energiegeladen zu sein, sich um nichts und niemanden Sorgen machen zu müssen? Doch irgendwann wird das Ziehen im Bauch so stark, dass die 26-Jährige doch zum Arzt geht. Als die Schwangerschaft festgestellt wird, ist "Ida S." bereits in der 25. Woche. Das Baby im Bauch ist viel zu klein und wird sich vermutlich auch bis zur Geburt nicht "normgerecht" entwickeln. Denn "Ida S." ist abhängig. Abhängig von Crystal Meth, einer Droge die leicht und billig zu haben ist, die alle Gesellschaftsschichten in Thüringen durchzieht.

Die Szene um "Ida S." ist fiktiv. Was nicht heißt, dass sie sich eben genau so abspielt, hinter verschlossenen Türen. Im Gegenteil. "Etwa drei Prozent der Schwangeren sind drogenabhängig", weiß Alexandra Erdmann, Referentin der Fachstelle Crystal Meth in der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen (TLS). Sie sollen jetzt besondere Hilfe erfahren. Und zwar am Universitätsklinikum in Jena. Dort wurde in den vergangenen Jahren ein Modellprojekt initialisiert, das zwar noch keinen Namen hat, wohl aber beispielslos bei der Betreuung von drogenabhängigen Schwangeren in Thüringen ist. Sich insbesondere um die Frauen kümmert, die nicht von Crystal Meth loskommen.

Crystal Meth vor allem bei Frauen "beliebt"

Alexandra Erdmann und Prof. Schleußner sprechen über das neue Projekt. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz Crystal Meth und Frauen, so abwegig ist das nämlich nicht. Der gesellschaftliche Druck allem gerecht zu werden ist hoch, der Arbeitgeber fordert effizienten und vollen Einsatz, die Familie will umsorgt, der Haushalt gemacht werden. All das muss unter einen Hut gebracht werden. Und Crystal Meth verspricht genau das. Du wirst leistungsfähiger, der Druck prallt von dir ab, du kannst alles schaffen. "Du fühlst dich wie Gott", berichtet ein Süchtiger. Hinzu kommt, dass die Droge mehr Bock auf Sex macht, das Risiko dann eben auch mal auf Pille und Kondom zu verzichten, größer wird. Und die Frauen schwanger werden.

Da setzt bei vielen zum ersten Mal der Gedanke ein, jetzt im Leben etwas ändern zu wollen, dem ungeborenen Kind eine Zukunft zu bieten, es auf jeden Fall behalten zu wollen. Alexandra Erdmann, Referentin für Crystal Meth, TLS

Und genau da will das Pilotprojekt ansetzen, denn in den meisten Fällen kommen die Neugeborenen nach der Geburt in Pflegefamilien, da die Mütter aufgrund ihrer Drogensucht sie nicht ausreichend versorgen können.

Case Managerin bündelt Netzwerkpartner

Es gebe in Thüringen bereits viele Angebote für drogensüchtige Schwangere, alle würden aber bisher mehr oder weniger nebenher laufen, sagt Prof. Dr. Ekkehard Schleußner. Der Direktor der Geburtsmedizin am Uniklinikum in Jena weiß wovon er spricht, auch er hat bereits Crystal Meth-abhängige Schwangere behandelt, die Tendenz mal stagnierend, mal steigend. Das lasse sich nicht an Zahlen festmachen, aber Crystal Meth und Schwanger-sein - das sei kein kleines Thema mehr auf der Jenaer Geburtsstation. "In Thüringen selbst gibt es keinen konkreten Hotspot. Die Droge ist leicht, schnell und vor allem günstig zu haben", weiß auch Prof. Schleußner. Mit dem Pilotprojekt sollen nun vorhandene Kapazitäten von Beratung- und medizinischen Stellen noch besser genutzt und vor allem vernetzt werden.

Zunächst drei Jahre lang soll eine Case Managerin die drogenabhängigen Schwangeren an der Uniklinik in Jena betreuen. Bildrechte: dpa Bleiben wir also bei "Ida S.". Die Schwangere kommt zum Frauenarzt. Der wiederum erkennt ihre Drogensucht und setzt sich daraufhin mit der Case Managerin im Uniklinikum in Jena in Verbindung. Hier laufen alle Fäden zusammen. Der Berater soll "Ida S." auffangen, ganz ohne Vorurteile, ihr unbürokratisch und schnell Hilfe anbieten, mit ihr auf Behörden gehen und an die verschiedenen Netzwerkpartner wie Suchtberatungsstellen, Psychiatrie und auch Jugendamt weitervermitteln.

"Netzwerkpartner sollen sensibilisiert werden und auch keine Scheu vor dem Thema haben. Eine relativ späte Erstvorstellung beim Frauenarzt, Untersuchungstermine, die nicht eingehalten werden, eine Schwangere, die wie unter Strom steht – das alles sind Indizien dafür, dass die Frau Drogen nimmt", weiß Prof. Schleußner aus eigener Erfahrung.

"Mama, denk an mich"

Dass dieses Konzept des Netzwerkens und Betreuen funktioniert zeigt das Beispiel "Mama, denk an mich" am Uniklinikum in Dresden. Hier wurden bereits zahlreiche Crystal Meth-abhängige Mütter und Schwangere versorgt und auch mithilfe von Langzeit-Therapien von ihrer Sucht geheilt. Mit dem Ziel: Mutter und Kind bleiben nach der Geburt zusammen. "Da setzt auch das Jenaer Pilotprojekt an. Wir wollen erreichen, dass das Kind der Mutter nicht weggenommen wird und sie es ohne das Kindswohl zu gefährden, selbst versorgen kann", sagt Alexandra Erdmann von der TLS MDR THÜRINGEN.

Thüringen zählt beim Konsum von Crystal Meth zu den Hochburgen innerhalb Deutschlands (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO Bereits seit 2017 laufen die Planungen für das Vorhaben, dass später -bei Erfolg- auch in anderen Thüringer Städten initialisiert werden soll. Denn obwohl die Zahl der Crystal Meth-Abhängigen im Freistaat seit zwei Jahren auf hohem Niveau stagniert, die Zahl derer, die während der Einnahme gewollt oder ungewollt schwanger werden, ist hoch. Allein im vergangenen Jahr geht die TLS von circa 13.000 Crystal-Meth-Abhängigen aus. Die Kosten für das Gemeinschaftsprojekt von Uniklinikum Jena, der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen und dem Thüringer Gesundheitsministerium liegen bei etwa 100.000 Euro. Der oder die Case Manager/in soll bereits im Frühjahr 2020 mit der Arbeit beginnen. "Wir freuen uns sehr, dass es nach den langen Planungen endlich losgehen kann", sagt Prof. Schleußner. Und so nicht nur "Ida S.", sondern zahlreichen drogenabhängigen Schwangeren auf dem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben geholfen werden kann.