Insgesamt war es ganz gut, dass er in den Ferien jetzt etwas Zeit zum Lesen und Sortieren hatte. Aber eines überrascht Mike Stieber doch: „Als die NPD ihr Hoch hier in Thüringen hatte, hatten wir deutlich mehr kontroverse Diskussionen. Heute ist es wesentlich ruhiger. Es gibt unter den Schülern kaum radikale Positionen. Ich habe das Gefühl, die wissen gar nicht, wofür die AfD beispielsweise steht.“

Und das macht ihm schon Sorgen. Auch, dass so wenige seiner Schüler zur Wahl gegangen sind. Denn, so Stieber: „Demokratie funktioniert nur gut mit Menschen, die politisch gebildet sind.“

Mike Stieber ist der Meinung, dass es Sozialkundeunterricht unbedingt schon ab Klasse fünf und mit mindestens doppelt so vielen Stunden geben müsste.

Natascha Kößl ist Schülersprecherin am Humboldt-Gymnasium in Weimar. Da weiß sie natürlich, was unter den Jugendlichen diskutiert wird: „Die meisten haben sich gefragt, ob die Wahl mit der AfD abgesprochen war. Ich habe noch nie eine so turbulente Diskussion über ein solches Thema erlebt. Und es haben sich auch Leute beteiligt, die sich sonst nicht für Politik interessieren.“

Schülersprecherin Natascha Kößl erkennt, dass derzeit durchaus viele Schüler Interesse an Politik zeigen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Und gerade durch die sozialen Medien sind Informationen deutlich schneller zugänglich. Aber man wird auch mit sehr viel mehr Meinungen konfrontiert, sagt Natascha. „Da ist es nicht leicht, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Ungewöhnlich war natürlich auch, dass Thüringen plötzlich so im Fokus stand. „Artikel über uns standen in der 'New York Times', die 'BBC' hat berichtet, auf der ganzen Welt gucken die Leute nach Thüringen. Das beschäftigt uns junge Menschen schon.“

Irgendwie hatte Natascha das Gefühl, die Geschehnisse haben aufgerüttelt, wach gemacht. „Viele von meinen Freunden sind ja inzwischen 18 geworden. Und sollte es Neuwahlen geben, könnten wir mitwählen.“ Sie selbst interessiert sich schon lange für Politik, hat letztes Jahr auch „Jugend debattiert“ gewonnen.

Eine höhere Aggressivität in der Diskussion hat sie nicht wahrgenommen. Zumindest nicht in der "realen Welt". In den sozialen Medien schon. Ein großes Problem ist es dagegen für Schüler, zu entscheiden, was darf ich sagen und was nicht. Stichwort „Political Correctness“. Und da sieht Natascha eine wichtige Aufgabe der Schule, speziell des Sozialkundeunterrichts: „Warum sagen wir manche Dinge nicht? Was ist der historische Hintergrund? Kaum jemand in meinem Alter kann begründen, warum Begriffe wie 'völkisch' oder 'patriotisch' problematisch sind. Darüber muss man aber reden!“

Für Lehrer ist es aus ihrer Sicht momentan schwer, klare Aussagen zu machen. Niemand konnte sich ja auf die Ereignisse vorbereiten. „Außerdem kann ich als Schüler ja viel mehr sagen als ein Lehrer. Der muss ja neutral sein.“ Aber sie findet, die Schule muss den Raum für Diskussionen zu aktuellen Themen bieten. „Mit den Eltern und Lehrern kann man über das, was gerade in Thüringen passiert, nicht so gut reden wie mit seinen Mitschülern.“

Dazu gehört aus ihrer Sicht auch, dass der Sozialkundeunterricht viel früher anfangen müsste. „Warum soll man nicht mit zwölf Jahren schon verstehen, was Demokratie ist? Und was sie kann oder eben nicht.“

Was in der Politik kontrovers diskutiert wird, soll ebenso kontrovers im Unterricht dargestellt und diskutiert werden - so steht es im Beutelsbacher Konsens. Er legt die Grundsätze für die politische Bildung fest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jugendliche rütteln oft an verkrusteten Strukturen. „Fridays for Future“ begann als Schülerstreik. Haben Natascha und ihre Freunde erwartet, dass die Ereignisse in Thüringen solche Wellen schlagen würden? „Auf keinen Fall, das haben wir nicht erwartet, schon gar nicht gehofft. Aber die AfD beschäftigt junge Leute schon. Kann es sein, dass die mich irgendwann regieren? Was passiert dann?“

Natascha bezeichnet die Thüringer Ereignisse als Regierungskrise. Sie findet, dass langsam mal klare Ansagen kommen müssen: „Im Sinne der Demokratie ist es wichtig, dass schnell etwas passiert.“ Und vor allem sollte auch die junge Generation gefragt werden, was sie eigentlich will. Darin sind sich Natascha und die anderen absolut einig.

Im Bereich des fachlichen Lernens in Politik/Sozialkunde wird die Lage in Thüringen von Fachleuten als mangelhaft eingeschätzt. Der Freistaat ist in diesem Bereich von den Entwicklungen in der Bundesrepublik abgehängt und bildet nach einer Studie der Universität Bielefeld das Schlusslicht der politischen Bildung.

Sozialkunde setzt mit dem achten Jahrgang an Regelschulen und dem neunten Jahrgang an Gymnasien ein und ist das Fach mit dem geringsten Anteil an der Stundentafel Thüringens (1,2 Prozent am Gymnasium, 1,5 Prozent an der Regelschule).

Michael Kummer von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Thüringen sagt dazu: „Wir brauchen deshalb in Thüringen politische Bildung ab der 5. Klasse in allen Schulformen mit zwei Stunden pro Woche sowie eine gut ausgebaute Oberstufe mit Leistungskursen.“

Laut Michael May, Professor für Didaktik der Politik an der Universität Jena, sind nur 45 Prozent der Sozialkunde-Lehrerinnen und -lehrer als solche ausgebildet. Im Schuljahr 2014/15 hatten in Thüringen von den 774 Lehrkräften an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die Sozialkunde unterrichteten, 421 keine Lehrbefähigung

Die Kultusminister sind sich darüber im Klaren, dass die politische Bildung verbessert werden muss. Es gibt dazu einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, den man im im Thüringer Schulportal nachlesen kann ("Beschluss Demokratieerziehung").

Aus dem Beutelsbacher Konsens: 1. Das Überwältigungsverbot – oder auch Indoktrinationsverbot –besagt, dass die Lehrkräfte den Schüler*innen nicht ihre Meinung aufzwingen dürfen, denn das Ziel ist ja die Heranbildung von mündigen Bürger*innen.



2. Das Kontroversitätsgebot: Was in der Wissenschaft oder Politik kontrovers diskutiert wird, muss ebenso kontrovers dargestellt und diskutiert werden, wobei damit explizit nicht ein Neutralitätsgebot der Lehrkraft gemeint ist.



3. Die Schüler*innen müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren.

Ralph Leipold ist Leiter des Schulamts Mittelthüringen. Auch bei ihm haben sich schon Eltern beschwert, dass in der Schule zu einseitig diskutiert werde.

Leipold weiß genau um die große Verantwortung der Lehrer in solchen politisch schwierigen Zeiten. Aus seiner Sicht übrigens nicht nur in Sozialkunde: „Natürlich gilt der Beutelsbacher Konsens. Aber wenn der substanzielle Kern von Demokratie in Frage gestellt wird, dürfen Lehrer nicht neutral sein. Beamte schwören bei ihrer Vereidigung, das Grundgesetz zu wahren. Dieser Verpflichtung müssen sie gerecht werden.“