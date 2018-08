Die Polizei hat am Dienstag in Jena die zerstückelte Leiche eines 26 Jahre alten Studenten aus der Saale geborgen. Ein 23-jähriger Student hatte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin am Mittag bei der Polizei gemeldet und angegeben, den Mann am Wochenende getötet zu haben. Er schilderte auch, wo er die Leichenteile in die Saale geworfen hatte.