Polizei sucht weiter nach Leichenteilen in der Saale

Nach der Tötung eines Studenten in Jena ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl vom Amtsgericht Gera erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann Mord vor. Der 23-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er war am Dienstag zur Polizei gegangen und hatte angegeben, am Freitag einen 26 Jahre alten Studenten getötet zu haben. Er schilderte auch, wo er die Leichenteile in die Saale geworfen hatte.