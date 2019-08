Der 76-Jährige ließ sich darauf aber nicht ein und beteuerte weiterhin, so heißt es beim Oberlandesgericht, "mit dieser Tat nichts zu tun zu haben". Später bewegten die verdeckten Ermittler den Mann sogar noch dazu, zum Entführungsort in Jena und zum Fundort der Leiche in einem Wald bei Eisenach mitzukommen, um so an mögliches Täterwissen zu gelangen. An diesem Punkt hätten die Polizisten dem Beschuldigten eine Falle gestellt, die ihre Befugnisse überschreiten, so das Gericht. "Sämtliche im Rahmen dieser Vorgehensweise gewonnen Erkenntnisse" dürften deshalb nicht als Beweise verwendet werden.