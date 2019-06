Dass die Deutschlandpremiere nach Thüringen kommt, hat gute Gründe. Einst wurde in Jena die Multispektralkamera gebaut. Heute ist Jena das "Optical Valley". Vom Weltall aus gesehen leuchtet die Stadt und die umgebenden Berge grün und braun und violett. Die hyperspektrale Aufnahme entstand in 400.000 Kilometern Entfernung an Bord der Internationalen Raumstation ISS mit dem neuen Instrument DESIS. Mitarbeiter des Jenaer Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF haben die Hyperspektral-Optik aus 235 Kanälen entwickelt.