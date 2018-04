Die Aktionäre der Carl Zeiss Meditec AG können sich auf eine Rekord-Dividende freuen. Das kündigte Ludwin Monz, der Vorstandsvorsitzende des Medizintechnik-Konzerns, am Dienstag auf der Hauptversammlung in Weimar an. Nach einem Rekordgeschäftsjahr sollten demnach auch die Anteilseigner am Erfolg teilhaben.

Das Operationsmikroskop Opmi Lumera T von Carl Zeiss Meditec aus Jena im Einsatz. Bildrechte: Carl Zeiss Meditec AG

Nach 1,19 Milliarden Euro Umsatz im Rekordgeschäftsjahr 2016/2017 soll es auch im laufenden Jahr weiter nach oben gehen. Drei Viertel seines Umsatzes macht der Konzern mit dem Verkauf von Geräten für die Augenheilkunde und Augenchirurgie. Dazu gehören auch neu eingeführte Produkte wie eine Funduskamera mit Ultraweitwinkel-Bildgebung und neuartige Linsen zur Behandlung des Grauen Stars.



Auch von neuen Operationsmikroskopen in der Zahn- und Neuchirurgie konnte Monz den Aktionären berichten. Die Digitalisierung schreite auch in der Medizin immer weiter voran, Zeiss Meditec wolle da eine Vorreiterrolle einnehmen, so Monz. Der Gesundheitsmarkt ist ein Wachstumsmarkt - vor allem in Asien. In China, Indien, Südostasien und Südkorea erzielte das Unternehmen den größten Umsatzzuwachs - von rund 38 Prozent. Zeiss Meditec beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter, 450 davon am Konzernsitz in Jena.