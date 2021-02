Zwei Rheuma-Medikamente, die bereits seit Jahren auf dem Markt sind, können die Überlebenschancen von Covid-Intensivpatienten erhöhen. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie mit 800 Patienten. Das Uniklinikum Jena war an der Studie beteiligt. Sie wurde am Donnerstag im New England Journal of Medicine veröffentlicht.