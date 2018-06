Jena: Bürgerrechtler Roland Jahn erhält Ehrendoktorwürde

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena hat dem DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn die Ehrendoktorwürde verliehen. Der 63-Jährige nahm die Würdigung am Freitag in Jena entgegen. Jahn ist seit sieben Jahren Bundesbeauftragter für die Stasiunterlagen. Er musste das Stasi-Unrecht am eigenen Leib erfahren. Seit langem schon tritt er dafür ein, dass die Erinnerung an die DDR und die Menschen dort nicht verblasst.