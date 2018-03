Ein heller Raum mit großen Fenstern und Blick hinauf zum Landgrafen. Zwei Kleiderständer, dazwischen ein mannshoher Spiegel. Auf einem der Ständer akkurat auf Bügeln schwarze und weiße T-Shirts, auf dem andere farbige Sakkos. Die Jacken sind bunt, es dominieren erdiges Rot und tiefes Blau, die Muster organisch, erinnern ein wenig an Leopardenfell. An den Wänden ordentlich gestapelt Versandkartons voller Mode. Nein, wir befinden uns nicht in irgendeiner reduziert eingerichteten Hipster-Boutique im Prenzlauer Berg, sondern im WG-Zimmer von Paul Böger, Nollendorfplatz, Jena.

Paul Böger ist 22 Jahre alt, Student und hat gerade seine zweite Modekollektion herausgebracht. Ungewöhnlich und spannend, denn Böger verbindet alltägliche europäische Kleidung mit afrikanischem Design. Um genau zu sein, mit textilen Motiven aus Ruanda: Die T-Shirts zieren streng geformte Applikationen mit traditionellen ruandischen Mustern, die Sakkos könnten so oder ähnlich auch von einem Textilmarkt in Ruandas Hauptstadt Kigali stammen. Der Jenaer Student Paul Böger produziert Kleidung in Ruanda. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger

Über soziales Jahr zum Unternehmer

Vor zwei Jahren war Böger das erste Mal für ein freiwilliges soziales Jahr in Ruanda. Dort kümmerte er sich um den Internetauftritt eines Hilfsvereins und arbeitete in einem Tageszentrum für behinderte Jugendliche. Böger gefiel der Kleidungsstil der Ruander.

Böger lässt von Näherinnen und Schneidern in Ruanda produzieren. Bildrechte: Paul Böger Er beauftragte einen Schneider in Kigali, europäische T-Shirts und Tops mit ruandischen Elementen zu versehen. Vorerst nur für den Eigenbedarf. "In Deutschland haben mich dann viele Leute auf meine Klamotten angesprochen. Ich bekam eine Menge positives Feedback."



Das war für Böger dann auch der nötige Impuls, die Sache mit der ruandisch-europäischen Mode größer aufzuziehen. Er nahm Kontakt zu weiteren Schneidern in Kigali auf, entwarf weitere Modelinien und entschied sich für ein dezenteres Design, um die deutschen Käufer nicht zu überfordern. IZUBA nennt er sein Label. Das bedeutet "Sonne" auf Kinyarwanda, der verbreitetsten Sprache in Ruanda.

Modernes Land mit vielen Startups

Bunte Sakkos in traditionellem ruandischen Design. Bildrechte: MDR/Olaf Nenninger Mit seiner Mode will Paul Böger mit den gängigen Afrika-Klischees aufräumen. Ruanda werde noch immer mit dem Bürgerkrieg in den 90er Jahren und dem Genozid am Volksstamm der Tutsi verbunden. "Das Land ist aber nicht rückständig, sondern sehr modern", hält Böger dagegen. Vor allem Kigali sei "total internetaffin. Es gibt viele Startups"



Momentan arbeitet Böger an einer verbesserten Logistik für die Produktion in Ruanda. Seine Mode soll fair und ökologisch produziert werden. Er verhandelt mit einer Kooperative vor Ort, in der Näherinnen auf die Selbständigkeit vorbereitet werden. Und er sucht nach Wegen, künftig alles in Ruanda produzieren lassen zu können. Warum von Jena aus?

Nach Jena verschlagen hat es den jungen Darmstädter übrigens aus ganz pragmatischen Gründen. Jena ist einer der wenigen Orte in Deutschland, an dem der Studiengang E-Commerce angeboten wird. Mit dem Fachwissen, das er an der Ernst-Abbe-Hochschule erwirbt, will er sein Geschäft weiter professionalisieren. Den Online-Shop hat er im vergangenen Dezember gestartet. Der Versand läuft noch etwas schleppend. Die Bestellungen kann Paul Böger noch selbst zur Post bringen. Die Mode wird fair produziert und gehandelt. Bildrechte: Paul Böger