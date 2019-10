Die in der Nacht zum Dienstag auf einer Weide erschossenen Schafe und Ziegen in der Nähe von Jena sind durch eine Luftdruckwaffe getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kadaver der Tiere wiesen mehrere Einschüsse auf. Die Untersuchung wurde im Landesamt für Verbraucherschutz durchgeführt.