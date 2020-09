Auf dem Inselplatz in Jena wird am Montag der Grundstein für den neuen Universitätscampus gelegt. In das größte Hochschul-Bauprojekt des Landes fließen rund 190 Millionen Euro. Schon seit März wird auf dem Platz am Rande der Altstadt mit Baggern die riesige Baugrube ausgehoben. Die offizielle Feier zum Baubeginn war jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.