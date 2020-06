Im Jenaer Paradies ist am Freitagabend ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, waren acht Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an der Schlägerei beteiligt. Einige von ihnen kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen. Warum sich die beiden Gruppen in Jena die Schlägerei lieferten, war am Samstag zunächst unklar.

Eine Schlägerei zwischen Jugendlichen. (Gestelltes Symbolbild) Bildrechte: imago/imagebroker