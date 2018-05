Erfurt- und Südtthüringen-Bahn: Erneut Zugausfälle wegen Bahnstreik

Mit der Aktion will die GDL den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, höhere Löhne für die Beschäftigten zu zahlen. Laut Gewerkschaft liegt das Tarifniveau der rund 360 Beschäftigten des Zugpersonals beider Betriebe weit unter dem des von der GDL vereinbarten Bundes-Rahmentarifvertrags für das Zugpersonal. Dieser gelte in fast allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland.