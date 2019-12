Im Prozess wegen versuchten Mordes am Landgericht Gera ist die Angeklagte am Mittag frei gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Vormittag noch eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren gefordert. Das Gericht sah es aber laut Urteilsbegründung nicht als erwiesen an, dass die Frau eine Mitschuld an der Tat trifft.

Das Landgericht in Gera. Hier wurde der Fall vom Sommer 2017 verhandelt. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm