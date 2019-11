Ein 39-jähriger Mann steht im dringenden Tatverdacht, im Januar in Jena-Lobeda und am Volksbad auf vorbeifahrende Straßenbahnen geschossen zu haben - mit Stahlkugeln.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, vollstreckten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena bereits Anfang November einen Haftbefehl gegen einen Jenaer. Er stehe im dringenden Tatverdacht, am 27. und 28. Januar mit einer Zwille Stahlkugeln auf vorbeifahrende Straßenbahnen geschossen zu haben. Während der Vorfälle in Jena im November saß der Mann bereits in Haft.

Wie die Polizei mitteilte, verfügt der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz. Er befand sich demnach bei seiner Festnahme in der Wohnung einer Bekannten. Er versuchte zu flüchten und versteckte sich in dem von der Polizei umstellten Gebäude. Der Fluchtversuch misslang. Die Beamten fanden den Mann und führten ihn dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete. Gegen die Bekannte wurde ein Verfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet, da sie einem gesuchten Straftäter Unterschlupf gewährt hatte.

"Damit befand sich der Beschuldigte zum Zeitpunkt des neuerlichen Vorfalls mit einer Straßenbahn am Abend des 11. November bereits in Haft", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch. Somit komme der Mann für diesen Vorfall als Täter nicht in Frage. Die Ermittlungen laufen weiter. Selbst ein möglicher Materialfehler an den Scheiben könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.