Die 18-Jährige geht in die Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena und blickt mit Sorge auf die Abiturprüfungen, die coronabedingt erst ab Juni stattfinden sollen. Dass sie und ihre Mitschüler wirklich etwas mit den Prüfungsaufgaben anfangen können, bezweifelt sie. Deshalb macht sie sich für ein sogenanntes Vornoten- oder Durchschnittsabitur stark. "So wie ich das sehe, ist es nicht möglich, in dieser Lage Prüfungen durchzuführen. Eine Option wäre es, den Durchschnitt aus den bisherigen Noten der prüfungsrelevanten Fächern zu nehmen. In Thüringen würde der dann noch mit vier multipliziert und daraus würde sich dann die Prüfungsnote ergeben", erklärt die Jenaer Petitionärin die Idee des Vornoten-Abiturs.

Leon Schwalbe, Sprecher der Landesschülervertretung, will Prüfungen, aber dezentral und mit mehr Auswahl. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Dieser Nimbus müsse vermieden werden. Deshalb brauche es an die Lage angepasste Prüfungen, fordert Leon Schwalbe. Der 16-Jährige ist Sprecher der Landesschülervertretung: "Wir wollen, dass es mehr Wahlaufgaben gibt, damit die Schülerinnen und Schüler das auswählen können, was sie wirklich können oder dass der Anteil an dezentralen Aufgabenstellungen höher ist, also dass die Schulen vor Ort bestimmen können, was in der Prüfung drankommt. Die Lehrerinnen und Lehrer haben die meiste Ahnung, was vermittelt wurde und was nicht."