In Jena ist am Mittwoch die thüringenweit erste Senioren-Rikscha vorgestellt worden. In dem von einem Elektromotor unterstützten Vehikel können maximal zwei Senioren Platz nehmen und sich beispielsweise durch städtische Parks fahren lassen. Angeschafft wurde das sogenannte TrioBike-Taxi von der SAMS-Initiative, einem Jenaer Kinder- und Familienprojekt der Evangelischen Kirche. Dort kann es auch gebucht werden, wie Initiator Ralf Kleist MDR THÜRINGEN sagte.

Mit Flyern soll das Projekt in den Jena bekannt gemacht werden. Bildrechte: MDR/Anke Preller