Mann stirbt in Shisha-Bar in Jena

In einer Shisha-Bar in Jena ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei starb der 30-Jährige in der Nacht zum Freitag vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. In der Bar war wegen eines Stromausfalls ein Notstromaggregat betrieben worden, dessen Verbrennungsgase die Luft in der Bar mit dem gefährlichen Kohlenmonoxid anreicherten. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr entschied, dass alle Personen das Gebäude verlassen müssen. 17 Bewohner gelangten unverletzt ins Freie.