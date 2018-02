Deutschlandpremiere Jenaer Philharmonie spielt Smartphone-Konzert

Die Botschaft ans Publikum lautet: Mitbringen ausdrücklich erwünscht! Neben dem Orchester tritt immer wieder ein Smartphone-Chor in Aktion. Den bilden 20 Jenaer Berufsschüler. Ihren Einsatz haben sie seit Montag mit Pierre Bassery geprobt - dem extra aus Frankreich angereisten Dirigenten des Smartphone-Chores. Wer aus dem Publikum den Chor unterstützen will, muss sich vor Konzertbeginn eine spezielle App auf sein Handy laden. Bestimmte Bewegungen des Handys erzeugen bestimmte Töne. Die Einsätze und Anweisungen kommen von Dirigent Bassery. Bei der "HörProbe" am Mittwoch, zu der über 300 Schülerinnen und Schüler geladen waren, klappte das schon ganz gut.

Hinter diesen QR-Codes versteckt sich die App zum Konzert. Bildrechte: Jenaer Philharmonie

Das Smartphone-Konzert basiert auf Beethovens 9. Sinfonie. Komponist Bernard Cavanna hat Melodiefragmente aus dem letzten Satz in sein Stück einfließen lassen. Bruchstückhaft wie aus weiter Ferne erreichen sie die Zuhörer. Schillers berühmter Text "Ode an die Freude" ist reduziert auf das Wort "Freude". Freude, Freude, soll das Publikum auf Basserys Zeichen enthusiastisch in den Raum schreien. Die Schüler waren begeistert dabei. Ob das Donnerstagabend so gut klappt, bleibt abzuwarten.