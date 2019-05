Die Fahrt von Alexander B. endete am 7. August vergangenen Jahres auf der A4 bei Laucha. Vor einem Schnellimbiss schlug ein Mobiles Einsatzkommando des Bundeskriminalamtes zu. Wochenlang hatten die Fahnder B. auf dem Radar gehabt. Als der Verdacht aufkam, B. könnte verschwinden, klickten die Handschellen. Damit entwickelte sich ein Fall, der alle Zutaten eines Spionagethrillers hat: einen mutmaßlichen Agenten, seinen geheimnisvollen Führungsoffizier mit dem Decknamen "Hazem" und die Spur in eine radikale Islamisten-Moschee, in der Anis Amri ein- und ausgegangen ist - der Mann, der am 19. Dezember 2016 mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste und zwölf Menschen tötete.

Spionage in Islamisten-Moschee?

Alles begann, so ist es in internen Akten zu lesen, Ende Juli 2016. Da stürmten schwer bewaffnete Spezialeinheiten eine Moschee in Hildesheim. Dort war seit 2012 der Deutschsprachige Islamkreis (DIK) aktiv - eine Gruppe von Männern, aus deren Kreis immer wieder Rekruten in den Kampf nach Syrien oder den Irak gezogen sein sollen. Der DIK wurde vom Verfassungsschutz in Niedersachsen seit langem verdächtigt, eine Keimzelle für Dschihadisten, also Gotteskrieger, zu sein. Als Geheimdienste und Polizei darüber genug Material zusammengetragen hatten, wurde der DIK durch den niedersächsischen Innenminister verboten. An diesem Julitag vor knapp drei Jahren wurden die Räume durchsucht, um belastendes Material für das Verbotsverfahren zu finden.

Offenbar Agent für jordanischen Geheimdienst

Zur gleichen Zeit, so jedenfalls sieht es die Bundesanwaltschaft, soll Alexander B. sein Handy genommen und über den Messenger-Dienst Whatsapp Kontakt zu seinem Führungsoffizier Hazem aufgenommen haben. Hazems Arbeitgeber wiederum ist offenbar der berühmt-berüchtigte jordanische Geheimdienst "Da´irat al Muchabarat al-Amma". In der internationalen Welt der Nachrichtendienste auch als General Intelligence Directorate (GID) bekannt. Laut internen Dokumenten, die MDR THÜRINGEN vorliegen, hat Alexander B., der gute Kontakte ins Moschee-Umfeld haben soll, Hazem über die Razzia informiert. In der Folge, so die Bundesanwaltschaft, soll B. immer wieder Informationen über Mitglieder des Hildesheimer DIK und aus dem Dunstkreis der deutschen Salafisten-Szene an das GID geschickt haben.

Der Knackpunkt: Alle diese Personen waren deutsche Staatsbürger. Damit habe sich B. der Spionage für einen ausländischen Geheimdienst schuldig gemacht, heißt es in der Anklage der Karlsruher Behörde. Die reichten die Bundesanwälte im Oktober 2018 beim Oberlandesgericht Jena ein. Da B. auf der Durchfahrt in Thüringen festgenommen wurde, ist der Staatsschutzsenat des OLG in Thüringen zuständig. Doch die Richter in Jena folgten der Bundesanwaltschaft nicht. Sie wiesen die Klage ab. Ihre Begründung ließ Juristen, Fahnder und Geheimdienstler aufhorchen. B. habe Informationen über mutmaßliche Islamisten an die Jordanier weitergeben und das sei auch für die Sicherheit der Bundesrepublik gut gewesen. Dieser Umstand sei höher zu bewerten als der Vorwurf, für eine fremde Macht deutsche Staatsbürger ausspioniert zu haben. Das Justizzentrum Jena. Hier könnte es zu einem spektakulären Spionageprozess kommen, in dem auch der Breitscheid-Attentäter Anis Amri und der jordanische Geheimdienst eine Rolle spielen könnte (Archivbild). Bildrechte: dpa

Verfahren am OLG Jena offen

Das wollte die Bundesanwaltschaft so nicht stehen lassen und reichte beim Bundesgerichtshof Beschwerde ein. Anfang April dieses Jahres entschieden die BGH-Richter: Die Klage muss zugelassen werden. Damit wurde das Verfahren am OLG Jena förmlich eröffnet.

Der in Jena Angeklagte soll Verbindungen zu einer Hildesheimer Moschee gehabt haben, in der auch der Attentäter Anis Amri verkehrte (Archivbild). Bildrechte: Bundeskriminalamt/dpa Allerdings gebe es noch keinen Termin, sagte ein Gerichtssprecher MDR THÜRINGEN. Ob das Verfahren überhaupt stattfindet, scheint fraglich. Denn der Angeklagte fehlt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll Alexander B. verschwunden sein. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte das, ohne weitere Details zu nennen. B. hatte scheinbar die Chance genutzt, sich aus dem Staub zu machen, als er im Herbst letzten Jahres aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Denn als das OLG Jena die Anklage zurückwies, gab es auch keinen Haftgrund mehr. Doch mit der Entscheidung des BGH, dass das Verfahren am OLG Jena starten muss, wurde der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt. Rechtsanwalt Michael Ried wollte sich zu einem möglichen Verschwinden seines Mandanten Alexander B. aus Gründen der anwaltlichen Schweigepflicht nicht äußern. Allerdings werde er in den nächsten Tagen mit dem Gericht über konkrete Prozesstermine reden. Auf die Frage, ob sein Mandant dann zum Verfahren auftaucht, sagte er MDR THÜRINGEN: "Ohne einen Angeklagten gibt es kein Verfahren."

Martina Renner: Amri-Ausschuss muss informiert werden

Sollte das Verfahren tatsächlich starten, könnte es ein Gremium des Deutschen Bundestages interessieren: den Amri-Untersuchungsausschuss. Dieser untersucht ein mögliches Behördenversagen bei der Überwachung des späteren Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz. Erwiesen ist inzwischen, dass Anis Amri mehrfach in der Salafisten-Moschee in Hildesheim ein und aus gegangen ist. Er soll sich dort mit Größen der deutschen Salafistenszene getroffen haben. Die Linken Obfrau im Ausschuss, Martina Renner, forderte im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Alexander B. Aufklärung von der Bundesanwaltschaft. Renner sagte MDR THÜRINGEN: "Wir wissen, dass Amri Ende 2015 und Anfang 2016 in der Moschee an Islamseminaren teilgenommen hat." Es sei davon auszugehen, das Alexander B. auch darüber berichtet habe. Es müsse geklärt werden, was davon an den jordanischen Geheimdienst und über diesen möglicherweise auch an das Bundesamt für Verfassungsschutz gegangen sei, so Renner. Nach ihrer Ansicht müsse der Generalbundesanwalt den Ausschuss über die Einzelheiten im Fall Alexander B. informieren.