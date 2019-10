Personenkontrollen, Taschenkontrollen - nicht nur am Eingang, auch direkt vor dem Sitzungssaal des Oberlandesgerichtes in Jena. Das öffentliche Interesse an diesem Prozess hielt sich in Grenzen. Die beiden Staatsanwältinnen tragen dunkelrote Roben, die Anklage wird von der Bundesanwaltschaft vertreten und verlesen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland vor.

In Jordanien, wo er Freunde und Familie habe, sei es damals immer wieder zu Terroranschlägen gekommen, auch auf ganz normale Wohnhäuser. Er habe dort einen Freund gehabt, der am Flughafen arbeitete. Mit dem habe er regelmäßig über WhatsApp gechattet - und habe ihm er in einigen Fällen die Namen und Ausweiskopien von Anhängern des so genannten Islamischen Staats geschickt, damit der Freund dafür sorge, dass diese gefährlichen Personen nicht einreisen könnten, so der Angeklagte. Zu den Ausgespähten gehörte auch Denis Cuspert, laut Verfassungsschutz ein führender deutschsprachiger Propagandist des IS, der nach Syrien ausreiste und bei Kämpfen für den IS ums Leben gekommen sein soll.