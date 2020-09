Ernst-Abbe-Sportfeld Modell vorgestellt: So soll das neue Stadion in Jena aussehen

Hauptinhalt

Überdacht, funktional und näher am Fußball dran - so soll sich das neue Stadion in Jena künftig präsentieren. Mehr als 15.000 Zuschauer werden dann im Paradies Platz finden. Am Mittwoch wurde das Modell des künftigen Ernst-Abbe-Stadions erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.