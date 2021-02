Essbare Stadt Jena Stadtrat in Jena stimmt für Obstbäume

In Zukunft sollen in Jena mehr Obstbäume und Obststräucher gepflanzt werden. Dies hat der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Das Konzept "Essbare Stadt Jena" ist 2014 entstanden.