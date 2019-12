Kritische Stimmen kamen von den Grünen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Margret Franz verwies auf die geringeren Steuereinnahmen in den nächsten Jahren, verbunden mit eventuellen Haushaltssperren. "Es darf nicht sein, dass wir an anderen Stellen drastisch Kürzungen vornehmen müssen." Außerdem sei das Stadion ja kein Geschenk der Investoren an die Stadt. Jena müsse in den nächsten 25 Jahren die Kosten begleichen.