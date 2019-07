Einige Wähler in Jena konnten ihre Wahlzettel nicht in die Urne werfen (Symbolfoto).

Einige Wähler in Jena konnten ihre Wahlzettel nicht in die Urne werfen (Symbolfoto).

Einige Wähler in Jena konnten ihre Wahlzettel nicht in die Urne werfen (Symbolfoto). Bildrechte: imago/epd

Wähler weggeschickt Stadtratswahl in Jena angefochten

Hauptinhalt

Bei der Kommunalwahl im Mai konnten etliche Wähler in Jena ihre Stimme nicht abgeben. Sie standen in der Schlange vor dem Wahllokal, als die Tür um 18 Uhr geschlossen wurde. Eine Wählergruppe ficht die Wahl nun an.