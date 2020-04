Starlink-Satelliten bilden eine Kette am Nachthimmel.

Starlink-Satelliten bilden eine Kette am Nachthimmel. Bildrechte: imago images / ZUMA Press /Gene Blevin

Am Thüringer Nachthimmel ist zurzeit das sogenannte Starlink-Satelliten-Projekt zu sehen. Wie Markus Mugrauer von der Sternwarte der Universität Jena MDR THÜRINGEN am Montag sagte, sollen bei dem Projekt des US-amerikanischen Unternehmers Elon Musk mindestens 10.000 Satelliten ins Weltall geschickt werden.

Zu sehen sei derzeit der Aufbau eines Netzwerkes von Satelliten für das Projekt. Dafür würden die Satelliten nacheinander auf eine niedrige Umlaufbahn geschossen. Sie seien dann gegen 22:30 Uhr wie an einer Perlenkette auf ihrer Umlaufbahn zu sehen.

Ein Mann mit einem Fotostativ steht vor einem Nachthimmel, an dem die Bewegung von Starlink-Satelliten als leuchtende Spur sichtbar wird. Bildrechte: dpa

Am Nachthimmel könnten Sterne künftig nicht mehr so wie bisher beobachtet werden. Zurzeit gebe es einen Vorgeschmack darauf, wie der Nachthimmel in Zukunft aussehen könne. Der Jenaer Astrophysiker empfiehlt deshalb, Online-Petitionen gegen das Starlink-Projekt zu unterstützen.