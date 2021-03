Mit einem bundesweiten Aktionstag macht die Gewerkschaft IG Metall in der aktuellen Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber. Im Fokus steht dabei der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie. Nach der gescheiterten dritten Verhandlungsrunde hatte die Gewerkschaft ab Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen.

In Jena seilte sich Gewerkschaftler Christoph Ellinghaus aus dem dritten Stock eines Hauses ab, entfaltete dabei ein riesiges Banner auf dem "Solidarisch in die Offensive" steht. Ellinghaus machte deutlich, dass die IG Metall u.a. vier Prozent mehr Lohn und Gehalt in der Metall-Elektroindustrie fordert. Alternativ sei aber auch eine geringere Arbeitszeit zur Stellensicherung möglich. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, soll am Montagnachmittag ein Fahrradkorso durch Jena ziehen, ab Mitternacht sind Warnstreiks angekündigt.