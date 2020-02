Am Universitätsklinikum Jena haben sich am Dienstagmorgen etwa 50 Ärztinnen und Ärzte einem eintägigen Warnstreik angeschlossen. Sie folgten damit einem bundesweiten Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Ihr beruflicher Einsatz - unter anderem zu viele Bereitschafts- und Wochenenddienste - gehe zu häufig zu Lasten der Familien und der eigenen Gesundheit, teilten die zumeist jüngeren streikenden Ärzte in Jena mit.

Die Versorgung der Patienten während des Warnstreiks ist laut Marburger Bund gewährleistet. Die Mediziner wollen mit dem Ausstand Druck machen in den laufenden Tarifverhandlungen mit den Ländern. Diese dauern laut Gewerkschaft bereits seit November vergangenen Jahres an. Bisher hätten die Länder aber keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen der Mediziner zu verbessern, sagte der Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar.

Bereits am Montag haben das Universitätsklinikum Jena und die Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag unterzeichnet. Dabei geht es in erster Linie um die Beschäftigten im Pflegedienst, wie beide Seiten mitteilten. Für sie gibt es nun feste Personalschlüssel für jede Station. Zusätzliche Stellen sollen laut Vertrag zum Beispiel in der OP- und Anästhesiepflege geschaffen werden.