Jenaer Studie belegt: Imker nicht immun gegen Corona

Imker aus ganz Deutschland hatten im Frühjahr mit Interesse die Artikel in Bienenzeitschriften verfolgt, wonach Imker offenbar kein Corona bekommen. Auf genauso großes Interesse stießen die Vermutungen eines kleinen Forscher-Teams aus Deutschland. Das könne so nicht sein, hier sei geschlampt worden, so unter anderem die Vermutung von Professor und Hobby-Imker Karsten Münstedt und der Jenaer Professorin Jutta Hübner.