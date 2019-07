Studentenmord in Jena Familie des Opfers legt Revision gegen Gerichtsentscheid ein

Nach dem Tod eines chinesischen Studenten in Jena haben die Anwälte der Familie des Opfers Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Gera eingelegt. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) mit. Das Gericht hatte eine dauerhafte Unterbringung des 24-jährigen Angeklagten in einer Psychatrie angeordnet. Der aus vietnamstammende Mann hatte während des Verfahrens angegeben, von Stimmen in seinem Kopf zu der Tat angeleitet worden zu sein.