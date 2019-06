Demnach wurden in diesem Jahr nur halb so viele Mehlschwalben und Mauersegler gezählt wie im vergangenen Jahr. Bei den Rauchschwalben lag der Rückgang bei 32 Prozent. NABU-Sprecher Jürgen Ehrhardt sagte MDR THÜRINGEN, die Tendenz zeige sich seit Jahren, in diesem Jahr habe es aber einen "wirklich krassen Einbruch" gegeben. Offensichtlich mache sich der Insektenschwund nun dramatisch bemerkbar. Der Haussperling bleibt der häufigste Gartenvogel in Thüringen, die Sichtungen gingen aber auch hier leicht um drei Prozent zurück.