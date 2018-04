Jedes Jahr nehmen sich mehr als 300 Menschen in Thüringen das Leben, so das Landesamt für Statistik. Die Dunkelziffer liegt möglicher sogar höher, vermutet Dr. Gerd Wagner. Er leitet gemeinsam mit dem Jenaer Psychiater Prof. Dr. Karl-Jürgen Bär das vor kurzem gegründete "Netzwerk für Suizidprävention in Thüringen". Und Wagner weiter: "In der Suizid-Statistik tauchen zahlreiche versteckte Selbsttötungen gar nicht auf. Denken Sie an tödliche Autounfälle, Leute die angeblich nur von der Leiter gefallen sind oder die alte Dame, die sich aus Versehen zu viel Insulin gespritzt hat. Sehr oft steckt Absicht dahinter."

Bis zu 9.000 versuchte Selbsttötungen in Thüringen vermutet

Noch weniger weiß man über Suizidversuche. Wagner und seine Kollegen vermuten, dass die Zahl der versuchten Selbsttötungen etwa 20 bis 30 mal höher ist als die der Suizide. Heißt, womöglich gibt es allein in Thüringen 6.000 bis 9.000 Versuche, sich das Leben zu nehmen. Hier wird das "Netzwerk zur Suizidprävention in Thüringen", kurz "NeST", ansetzen. Die sechs Mitarbeiter der Arbeitsgruppe an der Uniklinik Jena wollen die Selbsttötungsversuche im Freistaat systematisch erfassen. Mit im Boot sind auch das Asklepios-Fachklinikum Stadtroda und die Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" in Saalfeld.

An der Uniklinik Jena sollen die Fälle systematisch erfasst werden. Bildrechte: IMAGO Bislang wurden die Suizidversuche ihrer Patienten von Ärzten und Psychologen nur im Rahmen der Behandlung miterfasst. Wenn überhaupt. Viele Patienten sprechen gar nicht erst darüber. NeST will künftig alle vernetzen, die mit Suizidgefährdeten arbeiten. Durch eigens entwickelte Fragebögen können die Suizidversuche systematisiert und die Motive für die versuchten Selbsttötungen verstanden werden. In einem zweiten Schritt sollen niedrigschwellige psychiatrische Angebote für Betroffene und Angehörige entstehen. Denn erste Analysen zeigen, dass hinter 90 Prozent aller vollendeten Suizide eine psychiatrisch zu behandelnde Krankheit steht.

Jena soll "suizidsicher" werden

Ein wichtiger Schritt um Suizidversuchen wirkungsvoll zu begegnen, ist es Gelegenheiten auszuschalten. "Der Zugang zu den Mitteln muss beschränkt werden, mit denen man sich umbringen kann", fordert Wagner gegenüber MDR THÜRINGEN.

Selbstmordgefährdete dürfen möglichst wenige Gelegenheiten bekommen. Bildrechte: Colourbox.de Geländer an Brücken sollten höher gebaut werden, hohe Gebäude besser gesichert durch höhere Brüstungen und das Aufspannen von Netzen. "In Großbritannien hat man in der Vergangenheit die Verpackungsgrößen von Medikamenten verringert, die gern für Selbsttötungen benutzt wurden. Das hatte spürbare Auswirkungen.



Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter soll sich nun darum kümmern, dass die hohen Gebäude der Stadt "suizidsicher" gemacht werden. Schröter ist Schirmherr des Präventionsnetzwerks. Er hat daher auch größtes Verständnis für die Forderungen. Die Gespräche mit den zumeist privaten Eigentümern will er gern führen. Aber er sieht auch "ein rechtliches und finanzielles Problem", denn zuerst seien die "Eigentümer in der Pflicht", so Schröder auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.

Schwerpunkt Ursachenbekämpfung

Bauliche Maßnahmen zur Suizidprävention sind das eine. Einen bedeutenden Schwerpunkt setzt NeSt aber auf die Bekämpfung der Ursachen von Suizidversuchen. Ein erhöhtes Risiko für Selbsttötungen gibt es bei Bisexuellen, Transgender oder Intersexuellen. Hier will das Netzwerk mit Kampagnen und Weiterbildungen entstigmatisieren.

Vor allem Ältere neigen zu einem hohen Suizidrisiko. Bildrechte: colourbox Aber was die wenigsten wissen: Vor allem alte Menschen neigen zu einem hohen Suizidrisiko. In der Gerontopsychiatrie des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda, die sich um Senioren mit psychischen Erkrankungen kümmert, ist das lange bekannt. Für ihren Leiter Dr. Udo Polzer ist die Suizidgefahr bei den Alten besonders tückisch. MDR THÜRINGEN sagt er: "Der Suizidgedanke des älteren Menschen wird häufig im Vorfeld schwer erkannt und auch von dem Patienten nicht thematisiert. Und wenn sie dann den Versuch unternehmen, endet der deutlich häufiger tödlich als bei jüngeren Menschen." Heißt im Klartext: Ältere Menschen sprechen nicht darüber. Es gibt oft keine Anzeichen. Denn sie machen ihre Probleme und den Wunsch, von eigener Hand aus dem Leben zu scheiden, mit sich alleine aus.

NeST will Suizidgefährdete aus der scheinbaren Gewissheit herausholen, allein und nur noch eine gesellschaftliche Belastung zu sein. Sprechen ist der erste Schritt. Für ihre Forschung hat das Bundesgesundheitsministerium dem Präventionsnetzwerk fast 540.000 Euro bewilligt.

Wo können Suizidgefährdete Hilfe bekommen? In Deutschland gibt es 104 Telefonseelsorgestellen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit anonym Beratung am Telefon anbieten. Unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 kann kostenlos angerufen werden.



Unter der Rufnummer 0800-1110333 finden sich bundesweit Beratungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, überwiegend vom Deutschen Kinderschutzbund.



Informationen über Selbsthilfegruppen erhält man über die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) unter der Rufnummer: 030 / 8914019.



In jeder Gemeinde gibt es Sozialpsychiatrische Dienste, die Menschen in psychischen Krisen und bei psychiatrischer Erkrankung Beratung bieten und weitere Hilfen vermitteln. Meistens sind die Sozialpsychiatrischen Dienste bei den Gesundheitsämtern angesiedelt. In jedem Fall erfährt man die Adresse und Telefonnummer des nächsten Dienstes über die Gemeindeämter.



Für Kinder, Jugendliche und Eltern gibt es bei akuten Krisen Hilfe über Beratungsstellen der Jugendämter, Erziehungsberatungsstellen und Ehe-, Familien-, Lebensberatungsstellen in den Gemeinden.



Der Beratungsführer online von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. (DAJEB) listet mit einem guten Suchsystem unter www.dajeb.de ca. 12.000 Beratungsangebote auf.



Jede psychiatrische Klinik bietet stationäre Hilfe für Menschen, die einen stationären Hilferahmen benötigen. Nach einem Suizidversuch ist ohnehin immer die nächste Rettungsstation eines Krankenhauses aufzusuchen. Rettungsdienst über Notfallnummer rufen. Quelle: Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS)