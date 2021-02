Erst klirrend kalt, und nur wenig später frühlingshaft warm: Dies war in den vergangenen Tagen auch in Thüringen der Fall. Trotzdem hat Jena hinsichtlich des schnellen Temperaturanstiegs einen bundesweiten Rekord an Göttingen verloren.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte in Göttingen binnen einer Woche einen Temperaturanstieg um 41,9 Grad. Während dort am 14. Februar noch ein Tiefstwert von minus 23,8 Grad gemessen worden war, betrug der Höchstwert am vergangenen Sonntag 18,1 Grad.