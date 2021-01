Nach der Jazzmeile hat auch das Theaterhaus das Protestbündnis gegen das Jenaer Haushaltssicherungskonzept verlassen. Das teilte die Theaterleitung auf ihrer Internetseite und in den sozialen Netzwerken mit. Das Haus reagiere damit auf die umstrittene Kundgebung von Teilen des Bündnisses im Landgrafenviertel am vergangenen Samstag.

Der Ort war für die Protestaktion bewusst ausgewählt worden, weil man Besserverdienende in die Verantwortung nehmen wolle.

Demonstranten hatten dort in Reden und Postwurfsendungen gefordert, dass die vermeintlich wohlhabenden Bewohner des Viertels einen finanziellen Sonderbeitrag für die Stadt leisten sollten. Man stelle sich zwar weiter solidarisch an die Seite der Partner im Protest gegen die Sparvorschläge im Haushaltssicherungskonzept, vertraue aber auch dem Stadtrat, hieß es in der Stellungnahme des Theaterhauses weiter.