Aus alt mach neu Schiller-Passage wird zu Wiesen-Center umgebaut

Der leerstehende Klotz am östlichen Rand von Jenas Innenstadt war für Viele lange ein Ärgernis. Sieben Jahre lang gammelte die Schiller-Passage vor sich hin. Zuletzt wurde sie nur noch als Parkhaus genutzt. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in den ehemaligen Konsumtempel. Seit Juni ist ein Abrisstrupp damit beschäftigt, die alte Dämmung und die Feuerlösch- und Lüftungsanlagen herauszureißen. Danach wird aufwändig modernisiert.

Im Mai hatte ein Immobilien-Investor aus Wien den silbergrauen Klotz erworben – und sich auch für einen neuen Namen entschieden: Aus "Schiller-Passage" wird nun das "Wiesen-Center". Schließlich liegt es direkt an der Wiesenstraße. Das Objekt ging durch den Verkauf nach Österreich, doch die Bauaufsicht bleibt in Thüringen. Als sogenannte Bauherren-Vertreter streifen die Jenaer Ingenieure Jens Fischer und Holger Trautmann über die Baustelle. Der Druck ist groß, der Zeitplan für die Eröffnung kurz vor Weihnachten kommenden Jahres sportlich.

Aber das aufgelassene Einkaufszentrum hat die Modernisierung bitter nötig, glaubt Fischer: "Das Gebäude ist jetzt 25 Jahre alt. Damals war es das erste große Einkaufszentrum in Jena und sehr modern. Daran wollen wir natürlich wieder anknüpfen. Das heißt was damals modern war, für heute moderner machen."

Einen Kilometer Luftlinie entfernt, in Jenas Shopping-Platzhisch "Goethe-Galerie" blickt man dagegen skeptisch auf das sich in der Revitalisierung befindliche Einkaufszentrum. Die "GöGa" ist dreimal so groß und beherbergt 70 Einzelhändler. Eine ganz andere Liga also. Center-Manager Michael Holz sieht vor allem ein Problem im Standort des künftigen Wiesen-Centers: "Fakt ist, den Standort gibt es seit 25 Jahren und er hat als Handelsstandort nie wirklich richtig funktioniert. Ich glaube, das ist die große Herausforderung für den Investor. Es ist kein Wunder, dass die Schiller-Passage über Jahre eine Brache war."