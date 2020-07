Bei einem Unfall in Jena ist eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stieß am Samstagabend ein 74-jähriger Autofahrer in der Wendeschleife Ziegenhainer Straße ungebremst gegen einen stehenden Bus. Die 82-Jährige, die auf der Rückbank gesessen hatte, starb.

Nach dem Unfall in Jena kam für eine Frau jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Ralph Peters