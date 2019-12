Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Jena bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die 77-Jährige wurde laut Polizei auf dem Ernst-Abbe-Platz seitlich von einem Lkw erfasst. Sie starb noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.