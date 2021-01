Die Proben aus Deutschland lassen sich acht Hauptlinien zuordnen, von denen vier auch in Thüringen nachgewiesen wurden. Die in Großbritannien, Brasilien oder Südafrika verbreiteten Mutationslinien, für die ein höheres Ansteckungspotenzial beziehungsweise schwächere Immunantworten vermutet werden, seien bislang nicht darunter.

Die begonnene Impfkampagne erhöht laut Uniklinik Jena den sogenannten Selektionsdruck auf das Virus: Es werden solche Mutationsformen bevorzugt, die die Immunisierung unterlaufen können. Umso wichtiger sei "eine engmaschige molekulargenetische Überwachung des Infektionsgeschehens", sagt Professor Mathias Pletz, der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena. Im Rahmen dieser Kontrolle sollen in Jena künftig mindestens 24 zufällig ausgewählte Proben aus ganz Thüringen wöchentlich sequenziert und zum internationalen Datenpool hinzugefügt werden.

Das Institut will in den kommenden Tagen eine täglich aktualisierte Übersicht über identifizierte Coronavirus-Varianten in Thüringen zur Verfügung stellen, zusätzlich zu den Ergebnissen des Robert Koch-Instituts.