Prof. Paul Graf La Rosée, vom Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen führte eine Vorstudie mit 14 Patienten durch. Seine vorläufige Bilanz: Die Entzündungswerte und -faktoren im Blut der Patienten sanken rapide. "Ich glaube, das ist für viele Intensivmediziner überraschend, wenn kritisch kranke Patienten durch eine Tablette eine messbare Atem- und Kreislauferholung bekommen!", so La Roseé.

Nach durchschnittlich zwei Wochen hätten sie von der Intensivstation entlassen werden können. In dieser Zeit waren auch keine schweren Nebenwirkungen durch Ruxolitinib beobachtet worden. Seine Studiengruppe will in den kommenden Tagen ihre Ergebnisse in der Fach-Zeitschrift "Leukemia" veröffentlichen.