Im Tarifkonflikt zwischen der Uniklinik Jena und der Gewerkschaft Verdi hat es auch in einer vierten Verhandlungsrunde keine Einigung gegeben. Allerdings sind sich die Verhandlungspartner näher gekommen, wie beide Seiten gemeinsam mitteilten. Demnach gibt es inzwischen Übereinstimmung dazu, wie viel Personal pro Patient und Schicht in der Klinik eingesetzt werden soll. Dazu soll mehr Personal eingestellt werden.

Sowohl die Leitung der Uniklinik als auch Verdi seien zuversichtlich, dass die offenen Punkte noch geklärt werden. Das Gesamtpaket solle bis Ende der kommenden Woche geschnürt werden. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, er sehe sehr gute Chancen auf eine Einigung. In den bisherigen Verhandlungen sei bereits viel zur Entlastung der Pflegekräfte erreicht worden. "Der Einigungswille ist auf beiden Seiten vorhanden", sagte er.

Die Pfleger, aber auch andere Beschäftigte am Universitätsklinikum klagen seit langem über eine zu hohe Arbeitsbelastung. Darunter würden nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Beschäftigten leiden, argumentiert die Gewerkschaft. Im Zuge des Tarifkonflikts waren Beschäftigte der Uniklinik am Montag in den Warnstreik getreten.