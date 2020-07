Bei einer Unternehmensbefragung bezeichneten 13 Prozent der Geschäftsführer die Corona-Folgen als unmittelbare Existenzgefährdung. Dabei ergab die Umfrage des Zentrums für Digitale Transformation an der Uni Jena unter rund 400 Thüringer Unternehmen deutliche Unterschiede zwischen den Wirtschaftszweigen: In der Industrie sprachen 18 Prozent der Geschäftsführer von einer unmittelbaren Gefährdung, aber nur drei Prozent bei Bau und Handwerk.

Die Krise lässt auch mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen bei ihren Konzepten umdenken: Sie wollen nun neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen umsetzen. Speziell im digitalen Bereich wollen sie Geld in die Hand nehmen. Das Zentrum für Digitale Transformation Thüringen will nach eigner Aussage vierteljährlich Unternehmen befragen, um ihnen Hilfe in der Krise geben zu können.