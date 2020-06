Wirtschaftsförderung Unternehmen und Geschäftsleute in Jena zu Corona befragt

Die Jenaer Wirtschaftsförderung hatte eine Studie zu den Folgen der Corona-Pandemie beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Uni Jena in Auftrag gegeben. Inzwischen laufen derartige Unternehmensbefragungen in acht weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen.