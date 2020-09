Fußball ist Werner Z.s (Name geändert) Leben. Seit 30 Jahren lebt er für diesen Sport. Sei es als ehemaliger Jugendtrainer beim FC Carl Zeiss Jena oder als Funktionär im Ostthüringer und im Thüringer Fußballverband. Irgendwo dort, zwischen Ballrasen und Torgestänge, sollen sich die Wege von Werner Z. und dem talentierten Nachwuchsfußballer Martin S. (Name geändert) gekreuzt haben. Wenn man den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera Glauben schenken darf, dann sollen diese beiden Männer den Kern einer Geschäftsbeziehung aufgebaut haben, die für den Ruf der Thüringer Justiz Folgen haben könnte.

Im Mai vergangenen Jahres wird der hochrangige Beamte Werner Z. nach langen Jahren seines Dienstes am Oberlandesgericht (OLG) Jena vom damaligen Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) in den Ruhestand verabschiedet. Dort war er unter anderem maßgeblich für Personalangelegenheiten, Haushalt, Beschaffung oder das Gesundheitsmanagement in der Thüringer Justiz zuständig. In dieser Funktion hatte er auch die Aufsicht über eine ganze Reihe von Ausschreibungen, Beschaffungen und Auftragsvergaben an externe Firmen.