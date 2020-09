In den frühen 1990er-Jahren, mitten im wilden Aufbau des neuen Freistaats Thüringen, treffen sich zwei Männer. Der eine ist Richter, heißt Manfred Scherer, ist CDU-Mitglied und sollte später eine beachtliche Karriere bis hin zum Thüringer Innenminister machen. Der andere heißt Werner Z.* (*Name von der Redaktion geändert), ist Verwaltungsbeamter in der Justiz und arbeitete ebenfalls am Bezirksgericht Erfurt, das später einmal das Landgericht Erfurt werden sollte. Beide Männer kamen damals zum Aufbau der Justiz aus dem Westen in den Osten. Beide haben ihre Karrieren in Rheinland-Pfalz gestartet und sind nun in Thüringen gelandet.