Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer Seniorin in Jena-Winzerla ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die erste Strafkammer des Landgerichts Gera sprach den mutmaßlich 24-Jährigen am Mittwoch des Mordes schuldig. Zudem stellte sie die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit so gut wie ausgeschlossen.