Die Polizei hat in der Nacht einen Autofahrer nach einer wilden Verfolgungsfahrt festgenommen. Eigentlich sollte der Mann in Weimar einfach nur kontrolliert werden, raste dann aber mit bis zu 150 km/h durch die Stadt und über die B7 in Richtung Jena davon. Es ging quer durch die Stadt, über Mellingen, Umpferstedt nach Jena.