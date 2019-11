Eine 21-jährige Schülerin muss sich ab Mittwoch wegen versuchten Mordes vor dem Geraer Landgericht verantworten. Die Frau soll einen Bekannten in Jena an die Saale gelockt haben. Dort, so die Anklage, sollte der Mann sterben.

An einem Junimorgen 2017 soll die Schülerin, die Ende 2015 mit ihrer Familie aus dem Irak nach Deutschland floh, den Mann zu Hause abgeholt haben. Angeblich wollte sie mit ihm spazieren gehen. Am Saaleufer soll sie dem Mann dann die Augen zugehalten und eine Überraschung angekündigt haben. Entsprechend eines gemeinsam gefassten Tatentschlusses sei in diesem Moment der Onkel der Angeklagten von hinten an den völlig arglosen Mann herangetreten, heißt es in der Anklageschrift. In Tötungsabsicht habe der Onkel dem überraschten Opfer ein Seil um den Hals gelegt und sofort zugezogen.