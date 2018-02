Ab Dezember dieses Jahres wird ein sogenannter Saale-Expresszug zwischen Jena und Halle fahren. Die Deutsche Bahn AG und die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt unterzeichneten dazu am Freitag in Jena einen Vertrag. Demnach wird der Zug im Zweistundentakt verkehren und unter anderem in Naumburg und Weißenfels halten.

Die Vertragsunterzeichnung über den Saale-Express zwischen Halle und Jena Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Die kürzere Fahrzeit wurde mit einer Stunde angegeben. Damit erhalte Jena eine zusätzliche schnelle Verbindung an den ICE-Bahnhof Halle, sagte Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller (Die Linke). Ihr Kollege aus Sachsen-Anhalt, Thomas Webel (CDU) sagte, der Express biete gute Reisemöglichkeiten für Fahrgäste im Süden Sachsen-Anhalts mit schnellen Anschlüssen von Halle in Richtung Berlin, Hamburg, Magdeburg und Köln. Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter zeigte sich ebenfalls zufrieden. Es sei enorm wichtig, dass Jena an Halle und somit auch an die Fernverbindung nach Berlin schneller angebunden werde.