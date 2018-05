Vertuschungsverdacht im Finanzamt Jena

Die Versetzung geschah still und heimlich. Kaum jemand bekam mit, dass die Leiterin des Finanzamtes Jena Mitte Februar ihren Stuhl räumen musste. Inzwischen arbeitet sie im Amt für die Regelung offener Vermögensfragen in Gera. Auf Nachfrage der lokalen Presse zu den Gründen antwortete das Thüringer Finanzministerium damals salomonisch: "Im Rahmen der regulären Prüfung der Innenrevision werden Ermittlungen in einer Steuersache geführt." Damit diese Ermittlungen "objektiv" geführt werden können, habe man sich entschieden, die betroffenen Beamten vorübergehend auf andere Dienstposten zu versetzen.